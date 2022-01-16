ЛОР-врач рассказал, кому противопоказана назальная вакцина от COVID-19

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что назальная вакцина от коронавируса не рекомендована тем, у кого наблюдаются хронические заболевания носоглотки.

Как рассказал врач, некоторые пациенты не хотят делать укол, но они могут не знать о влиянии хронических заболеваний на такую вакцинацию.

«Тогда однозначно нужно делать либо синуссканирование, либо рентген околоносовых пазух. Нужна консультация лор-врача, чтобы тот сказал, что нет никакой острой патологии в данный момент, и если у пациента есть хронические заболевания, то они находятся вне обострения», — объяснил Зайцев.

По его словам, не стоит использовать назальную вакцину, если наблюдается острая форма какого-либо заболевания носоглотки и околоносовых пазух.

«Это касается ОРЗ и ОРВИ, это касается и лор-патологии. При гайморите, фронтите, этмоидите, сфеноидите — любом воспалении околоносовых пазух не показано. При остром рините, при обострении хронического ринита, воспалении носоглотки процедура эта не показана 100%. Постназальный затек, стекание слизи по задней стенке глотки — нельзя», — отметил Зайцев.

Также отоларинголог подчеркнул, что при наличии полипов в пазухах носа, кистах или полипозных этмоидитах также противопоказана назальная вакцинация, необходимо сделать операцию. При ангине, болезнях задней стенки глотки и ушных заболеваниях тоже стоит обратить внимание на инъекционную вакцину.

Ранее врач Нелли Соседова объяснила, что назальная вакцина от коронавируса будет создавать местный иммунитет на слизистых носа.