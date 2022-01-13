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Онищенко: разное время начала рабочего дня снизит риск заражения COVID-19 в транспорте

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Академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что минимизировать риск заболевания COVID-19 в общественном транспорте можно, введя разное время начала работы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная мера, обезопасит, в том числе, пассажиров метрополитена.

«Я бы сейчас даже, знаете, ввел схему, которую мы всегда использовали, еще с советских времен, сделать дробный график начала рабочего дня — кому-то в 8, кому-то в 8.30, кому-то в 9, кому-то в 9.30, то есть разгрузить транспорт в час-пик», — объяснил Онищенко.

Он подчеркнул, что аналогичная схема помогала при обычном гриппе и ее можно использовать для сокращения новых случаев коронавируса.

Городским властям стоит продумать схему, исключая приезд на работу в одно время персонал соседних предприятий, подчеркнул академик РАН.

Ранее Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в Соединенных Штатах. По его мнению, при «омикроне» болезнь протекает легче, чем при предыдущих вариантах вируса.

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