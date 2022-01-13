На Дальнем Востоке мужчина организовал ограбление своей жены, не желая разводиться

Житель Биробиджана, административного центра Еврейской автономной области, устроил ограбление своей жены, рассчитывая, что она не станет подавать на развод. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на майора внутренней службы регионального управления МВД Оксану Ткачеву.

«Муж заказал ограбление своей супруги в Биробиджане. У них идет бракоразводный процесс, и муж таким способом, наверное, захотел повлиять на решение жены, чтобы она нуждалась в его защите. Оба молодые люди, им где-то по 31 году, есть дети, семья нормальная, оба работают, причем где-то в государственных структурах», — уточнила Ткачева.

Как отметила майор внутренней службы регионального управления ведомства, нападение на женщину было совершено 7 января на улице.

Выяснилось, что двое местных жителей 2000 года рождения повалили жертву с ног, заказанную мужем, и начали бить. Вскоре злоумышленники украли сумку женщины и скрылись.

«Женщина оперативно стала звонить своему мужу, и он даже выбежал из дома, это все происходило рядом, сымитировал погоню за грабителями и позвонил сам в полицию. По плану мужа пострадавшей, нападавшие должны были оставить себе вещи жены в качестве вознаграждения за содеянное, включая сотовый телефон», — пояснили в МВД.

Тем не менее организатор ограбления не предусмотрел, что преступление может увидеть еще кто-то. В результате нападение заметила женщина, ехавшая мимо на авто.

«Были разосланы ориентировки, подозреваемых задержали 12 января», — сказала Ткачева.

Грабители сказали, что были в сговоре с супругом жертвы. Теперь решается вопрос, связанный с привлечением к уголовной ответственности заказчика грабежа собственной жены.

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