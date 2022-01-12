Мужчине, бросившему файер на незаконной акции в Москве, дали пять лет колонии

Тверской суд столицы назначил пять лет колонии общего режима Вячеславу Игумнову, ставшему участником несогласованной акции и бросившему файер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей московского суда.

Речь о 23 января прошлого года, когда в Москве была организованная незаконная акция. В ходе нее фигурант дела кинул файер в сотрудников полиции.

«Путем частичного сложения наказаний [Игумнову] окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

Приговоренный к колонии признан виновным по двум статьям УК России: «Хулиганство» и «Применение насилия к представителям власти».

При этом сторона гособвинения первоначально просила приговорить Игумнова к 8 годам колонии по совокупности совершенных им преступлений.

Следователями установлено, что в ходе незаконной акции 21-летний Игумнов был рядом с улицей Большая Дмитровка и зажег файер. Вскоре мужчина кинул опасный предмет в сторону работников МВД. В этот день полиция обеспечивала охрану общественного порядка на акции.

Осенью 2021 года жителя Москвы Сергея Василенко приговорили к трем годам колонии за поджог машины Росгвардии.