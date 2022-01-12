В Совфеде назвали размер прибавки к пенсии после индексации

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1,4 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС.

«Если мы говорили, что индексация 5,9% — это в среднем 1 тыс. руб. прибавки, (при индексации на 8,6%) она (прибавка) будет повыше, конечно, где-то 1 400 руб. Предполагаю, что индексация произойти с 1 января 2022 года, потому что пенсия по закону с 1 января должна индексироваться», — рассказала Бибикова.

По ее словам, в случае если пенсия будет выше среднего размера, то и прибавка после индексации будет выше.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручил кабинету министров решить вопрос об индексации пенсий на 8,6%. Об этом глава государства сообщил на совещании с правительством страны.

Президент РФ, обращаясь к правительству, поручил провести необходимые процедуры по индексации пенсий и принять решение в ближайшее время.

Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, в свою очередь, поддержала предложение Путина.