В Алтайском крае школьник умер после курения вейпа

В Бийске Алтайского края 12-летний подросток умер, покурив с сестрой и ее подругой вейп. Об этом сообщает на сайте СК России по региону.

Следователи выяснили, что 10 января к 17-летней жительнице Бийска пришли ее 18-летняя подруга со своим младшим братом. Несовершеннолетние курили электронную сигарету, вскоре им стало тяжело дышать.

«На следующее утро [11 января] бабушка девушки обнаружила потерпевших, находящихся в квартире в бессознательном состоянии. Девушки были госпитализированы в медицинское учреждение, мальчика спасти не удалось», — уточнили в Следственном комитете.

Заведено дело по статье УК России «Причинение смерти по неосторожности».

Как заявили в Telegram-канале Shot, обе отравившиеся девочки, являющиеся студентками бийского техникума, сейчас идут на поправку.

«Девочки постепенно приходят в себя. Следователей к ним пока не пускают», — говорится в сообщении.

Тело умершего ребенка направили на экспертизу, ведется проверка.

Ранее в Совфеде предложили ввести акциз на жидкость для электронных сигарет.