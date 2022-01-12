В Центре Гамалеи оценили необходимость изменения «Спутника V» под «омикрон»

Вакцину против COVID-19 «Спутник V» не потребуется модифицировать под новый штамм коронавируса «омикрон», заявил Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, вносить изменения в состав российской вакцины не придется, в отличие от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

«Нет, остается та же самая рекомендация — вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев», — ответил директор учреждения на вопрос о целесообразности модификации препарата.

Также Гинцбург обратил внимание, что «Спутник V» устойчив к различных штаммам коронавирусной инфекции.

Как подчеркнул директор Центра им. Гамалеи, число людей, ежедневно проходящих вакцинацию в России, должно возрасти в 10 раз. Таким образом станет возможным добиться нужного уровня коллективного иммунитета.

«В день 500-600-700 тыс. человек в России должно вакцинироваться, а те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться», — добавил он.

Ранее председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев заявил, что коронавирус может сохраняться в жировых клетках человека, где ему не угрожает иммунитет.