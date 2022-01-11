Начальник СИЗО «Лефортово» ушел в отставку

Начальник следственного изолятора № 2 «Лефортово» Алексей Ромашин ушел в отставку. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в московском СИЗО и двух представителей правоохранительных органов.

«В декабре 2021 года в руководстве ФСИН подписали рапорт Ромашина об отставке», — сказал источник в «Лефортово», не уточнил, был ли это уходящий директор ФСИН Александр Калашников или его преемник.

По данным RTVI, Ромашина уже сменил временно исполняющий обязанности начальника СИЗО Михаил Свинолуп. Ранее он служил в следственном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ), он квалифицировался на шпионаже и госизмене. В частности, Свинолуп возглавлял следствие по делу о госизмене сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ.

Нового начальника СИЗО выберет ФСИН.

По словам источника в правоохранительных органах, Ромашин заслужил безупречную репутацию, почти год хотел покинуть свой пост. Начальником «Лефортово» он стал в 2015 года.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ, освобождающий от должности заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Якунина.