Россиянам предоставят нетарифицируемую связь в Казахстане с 12 по 19 января

Российским абонентам, которые будут в Казахстане с 12 по 19 января, планируется предоставить бесплатную мобильную связь. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

Предполагается, что нетарифицируемая связь будет доступна россиянам, пользующимся услугами операторов МТС, Билайн, МегаФон, а также Tele2. Меры поддержки соотечественников вводятся в связи с действующим в Казахстане режимом чрезвычайного положения (ЧП).

Не будет взыматься плата с граждан России за входящие, исходящие звонки и СМС. Связь будет доступна и при отрицательном балансе у клиентов из четверки операторов.

«Они смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также будут всегда оставаться на связи с родными и близкими», — уточнили в министерстве.

Для исключения нагрузки на мобильную сеть введут лимит на бесплатную связь, который составит 120 бесплатных минут в сутки на каждого абонента.

Ранее в Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля).

5 января режим ЧП был введен на всей территории Казахстана.

Также в Госдуме предложили отменить роуминг для россиян в странах с ЧП.