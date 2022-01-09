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Стало известно число подозреваемых, находящихся в изоляторах Казахстана

В СИЗО Казахстана находятся более 130 человек, подозреваемых в особо тяжких преступлениях

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Vladimir Tretyakov/AP

Более 130 подозреваемых в особо тяжких преступлениях сейчас находятся в изоляторах временного содержания (СИЗО) в Казахстане. Об этом в эфире «Хабар 24» заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

Речь идет о жителях Казахстана, задержанных после беспорядков.

«По подозрению в совершении особо тяжких преступлений водворены в изоляторы временного содержания 134 человека», — подчеркнул Тургумбаев во время обращения к народу.

По последним сведениям, уже начато 125 досудебных расследований по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти.

Также прокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в связи с массовыми беспорядками.

На фоне протестов и погромов, которые начались в стране 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа с 60 тенге до 120 тенге (около 21 рубля), президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Ранее в Алма-Ате задержали за ночь порядка 100 мародеров и террористов.

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