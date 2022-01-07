Москвичам рассказали, что их ждет на 27 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в городе проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Об этом сообщается в блоге градоначальника.

По словам Собянина, на 27 площадках в центре и жилых районах столицы царит настроение большого праздника.

«В торговых шале можно приобрести рождественские подарки и украшения. Гастрономическая программа предлагает широкий выбор национальных блюд», — отметил мэр.

В публикации мэра показано, как выглядят площадки фестиваля, какие мероприятия там организованы для посетителей.

Также Собянин подчеркнул, что доступен досуг и для юных посетителей площадок фестиваля. Так, дети могут покататься на карусели.

Для москвичей постарше на почти 30 площадках открыты катки, где можно встать на коньки.

«На всякий случай в этом году мы воздержались от организации театрализованных представлений», — обратил внимание глава города.

Также Собянин поздравил жителей столицы и ее гостей с Рождеством.

«Путешествие в Рождество» продлится в Москве до 9 января.

В ноябре власти разрешили проведение фестивалей и новогодних ярмарок в Москве.