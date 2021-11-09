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Девочка, евшая 10 лет только наггетсы, избавилась от зависимости с помощью гипноза

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Depositphotos

Девочка из Англии десять лет питалась только куриными наггетсами, полностью отказываясь от другой еды. Однако она смогла избавиться от зависимости с помощью гипнотерапии, пишет Mirror.

Джессика Томпсон, которой исполнилось 11 лет, впервые попробовала наггетс в годовалом возрасте. До этого, по словам матери, она ела все детское питание и пробовала разную еду. Однако с того момента любая другая еда вызывала у Джессики фобию и отвращение.

Обеспокоенная мать отвела повзрослевшую дочь в больницу, где и узнала, что у ребенка расстройство пищевого поведения. По словам женщины, все знакомые ей говорили, что дочка просто вредная и привередливая.

«Люди действительно не понимали, что это болезнь», — вспоминает мать девочки Джулия.

В конце концов женщина связалась с гипнотерапевтом Дэвидом Килмерри, который пообещал помочь Джессике. За три недели специалист вылечил расстройство школьницы — теперь она ест все.

«Она уже попробовала 24 новых блюда. Конечно, ей не все понравилось, но для нее это огромный шаг», — поделилась Джулия.

Ранее студент из американского штата Невада побил рекорд по количеству ретвитов ради годового запаса бесплатных наггетсов.

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