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Кот с четырьмя ушами обрел дом и стал звездой соцсетей

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midas_x24/Instagram

Кот из Турции по кличке Мидас, у которого четыре уха, обрел дом, пишет LADBible. Необычная внешность помогла коту не только найти новых хозяев, но и стать популярным в соцсетях.

Некоторое время Мидас жил на улице, пока его случайно не подобрала местная жительница, проходившая мимо. Она заметила, что животное выглядит весьма необычно и решила забрать его домой.

Своим примером турчанка хотела показать другим людям, что не стоит отказываться от питомцев, если те родились с какими-то патологиями. Как правило, это не мешает животным вести нормальный образ жизни.

По словам женщины, четыре уха кота никак не влияют на его острый слух — это просто дополнительные «декорации». Хозяйка также рассказала, что у нее уже есть собака и другой кот, но Мидас быстро с ними подружился.

У Мидаса также есть Instagram-аккаунт, где хозяйка регулярно публикует его снимки. На страницу подписаны более 20 тыс. человек.

Ранее женщина из США приютила дома необычного кота, у которого тоже четыре уха.

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