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В японской больнице 30 лет пили воду из туалета, не зная об этом

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Depositphotos

Персонал и пациенты больницы в Японии 30 лет пили воду из туалета вместо питьевой, но не подозревали об этом, сообщает LADBible.

По данным местных СМИ, некоторые водопроводные трубы в больнице были установлены неправильно и соединялись с туалетами, выкачивая воду из унитазов. Об этом никто не знал в течение 30 лет, пока на территории клиники не начали строить новый корпус.

Несмотря на то, что проблема существовала несколько десятков лет, в отчетах говорилось, что трудностей с питьевой водой не было. Ее каждый год проверяли на вкус, цвет и запах — все параметры были в норме.

Впрочем, больнице все равно пришлось приносить свои извинения. Главный врач клиники Казухико Накатани на специальной пресс-конференции сказал, что жалеет о случившемся.

«Мне очень жаль, что университетская больница, которая предоставляет передовую медицинскую помощь, вызвала беспокойство», — прокомментировал медик.

Врач также добавил, что на территории больницы находится 105 зданий — все они будут проверены на правильность прокладки водопроводных труб.

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