В Свердловской области задержали пьяного подполковника полиции за рулем

В Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД задержали пьяного подполковника полиции, он также отказался от прохождения медосвидетельствования. Об этом пишет региональное издание Е1 со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сообщается, что задержание произошло на ул. Кольцова.

«[Задержанный] был в этот день не на службе, ехал на своем автомобиле. Отказался проходить медосвидетельствование. Ему меньше года оставалось до пенсии по выслуге», — заявил источник.

В региональном главке МВД подтвердили задержание. Задержанному сотруднику грозит увольнение.

«Должностное лицо находилось без форменного обмундирования на выходном дне. За отказ от медицинского освидетельствования полицейский в кратчайший срок будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к предусмотренной законодательством ответственности», — сказал руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых.

Ранее житель Братска открыл стрельбу по росгвардейцу и полицейскому из-за ревности. В результате стрельбы оба правоохранителя пострадали: у одного — ранение левого бедра, у другого — сквозная рана. Их госпитализировали.