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Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови на 25%

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Английский врач Сара Брюэр назвала продукт, который помогает диабетикам быстро снизить уровень сахара в крови. Об этом сообщает Express.

По словам Брюэр, чеснок содержит вещество аджоен, помогающее снизить уровень сахара в крови на 25%. Так, употребление двух-трех зубчиков чеснока в день позволяет снизить уровень холестерина-ЛПНП, который часто называют «плохим» холестерином, и уменьшить риск сердечного приступа или инсульта также на 25%.

«Недавние исследования показывают, что чесночное масло улучшает толерантность к глюкозе, а также может уменьшить потерю белка через почки», — подчеркнула Брюэр.

Она добавила, что кроме чеснока в пищу можно добавить чесночное масло, которое повышает усвояемость глюкозы.

Ранее стало известно, что среди симптомов, указывающих на возможное развитие сахарного диабета, — постоянная усталость и слишком часто возникающая потребность сходить в туалет.

В среднем человек ходит в туалет три-четыре раза в день. Если потребность возникает чаще, это может говорить о неправильной работе почек, которые пытаются вывести из организма излишки сахара.

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