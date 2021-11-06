Мурашко рассказал, когда начнут поставлять дополнительные объемы «Спутника Лайт» в регионы

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что дополнительные объемы вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» начнут поставлять в регионы страны начиная с 8 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

«В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины «Спутник Лайт», дополнительные объемы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы», — подчеркнул Мурашко во время рабочей поездки в Рязанскую область.

Ранее Мурашко в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ заявил о том, что вопрос с нехваткой российской вакцины «Спутник Лайт» в регионах решен.

Он обратил внимание на то, что в России ежедневно вакцинируются более 650 тыс. человек. По словам министра, объемы вакцинации населения удалось увеличить и для системы здравоохранения страны это не вызывает каких-либо трудностей.

Накануне в Минздраве пообещали, что в ближайшую неделю начнут поставлять в регионы дополнительные партии однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».