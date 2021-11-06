В Челябинске полковника полиции обнаружили мертвым в собственном кабинете

Заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области, полковник полиции Михаил Кузенков был обнаружен мертвым в собственном кабинете. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник издания рассказал, что тело российского правоохранителя нашли его сослуживцы. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

«В жизни все рядом. Получил грустную весть. Ушел в мир иной сослуживец! Достаточно молодой! Да уж, все рядом в этой жизни», — написал на своей странице в Facebook бывший глава Госнаркоконтроля по региону Евгений Савченко.

В апреле 2020 года в здании ГУ МВД по Нижегородской области было найдено тело начальника регионального управления ГИБДД полковника Павла Ржевского.