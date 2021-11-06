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Danmarks Radio: основными симптомами COVID-19 у привитых являются кашель и насморк

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

После прохождения вакцинации риск заболеть COVID-19 значительно ниже, однако полностью исключать вероятность заражения коронавирусом нельзя. Об этом сообщает Датское радио (DR) со ссылкой на национальный Институт сывороток.

Инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн рассказали, что у вакцинированных болезнь может развиваться настолько же по-разному, как и у непривитых. Помимо этого, зафиксированы случаи госпитализации, преимущественно среди пожилых людей, однако в этих случаях болезнь протекала не критично.

«Вы защищены от серьезного течения болезни, но по-прежнему можете простудиться и заразиться», — рассказал Бенфилд.

Случаи заражения среди полностью привитых от COVID-19 людей называются «прорывной инфекцией». По данным специалистов из ZOE COVID Symptom Study, которое является крупнейшим приложением для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, к наиболее частым симптомам у вакцинированных COVID-19 относятся головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание. Реже всего после прививки встречаются жар и потеря обоняния.

Руне Хартманн также добавил, что на степень тяжести болезни влияют сама вакцина, наличие у больного сопутствующих заболеваний и возраст.

«Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение», — подчеркнул иммунолог.

Вакцинация является самым надежным способом защиты от коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщал, что более 92% госпитализируемых в России пациентов с коронавирусом не привиты. При этом вакцинированные люди не попадают в реанимацию, а в группу риска входят не только лица старше 60 лет, но также молодежь и беременные женщины.

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