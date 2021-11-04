Прокуратура начала проверку после побега осужденного за убийство пациента из психбольницы Подмосковья

Прокуратура Московской области начала проверку побега осужденного за убийство пациента из закрытой психиатрической больницы в селе Троицкое Чеховского района Подмосковья, о чем сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Чеховской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — заявили в прокуратуре.

По данным Telegram-канала Life Shot, Александр Кутузов сбежал во время прогулки, воспользовавшись тем, что охранник больницы вышел с ближайшего поста. Он запрыгнул на будку и потом через забор попал на улицу.

На принудительное лечение беглеца отправили после убийства знакомого во время пьяного конфликта в 2006 году, сообщает канал.

Как сообщал Telegram-канал Baza, Кутузов уже пытался бежать в 2016 году, после чего его перевели в психбольницу с интенсивным наблюдением.

В ГУ МВД по Московской области подтвердили данные о побеге преступника.