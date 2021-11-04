Собянин: полный эффект от нерабочих дней в Москве будет понятен в конце следующей недели

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что полный эффект от нерабочих дней в Москве будет понятен в конце следующей недели. Об этом градоначальник сообщил в эфире телеканала «Россия-1», его слова приводит ТАСС.

Кроме того, мэр отметил, что ситуация с коронавирусом в столице «более-менее» стабилизировалась.

Ранее Собянин заявил, что количество ежедневных госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве за неделю снизилось с 1,6 тыс. до 1,5 тыс. и «нет динамики роста».

За последние сутки в России было зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса — 1 195 человек. Всего за это время выявили 40 217 случаев заражения коронавирусом. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом за последние 24 часа стали Москва (6305), Санкт-Петербург (3271), Московская область (2732). Меньше всего зараженных — в Чукотском автономном округе (18) и Ненецком автономном округе (16).

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в период с 30 октября по 7 ноября в РФ введены нерабочие дни для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. При этом главам регионов было предоставлено право вводить нерабочие дни раньше 30 октября и продлевать их после 7 ноября. В Москве период нерабочих дней начался с 28 октября.