Крымские чиновники ревакцинировались перед встречей с Путиным

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов ревакцинировались и отбыли карантин перед встречей с лидером страны. Об этом сообщает «Подъем».

«Это нормальная санитарная практика», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в День народного единства прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны.

Позднее он должен встретиться с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, а также принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое пройдет в режиме видеоконференции.

4 ноября в России празднуют День народного единства, учрежденный в 2005 году. Праздник посвящен исторической дате. А именно тому, как в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским (памятник им стоит возле храма Василия Блаженного на Красной площади) освободило Москву от польских оккупантов.