Компания приютила в офисе уличных кошек, чтобы снизить уровень стресса сотрудников

Компания из Токио Ferray Corporation поселила в своем офисе девять бездомных кошек, чтобы повысить производительность труда и снизить уровень стресса сотрудников. Об этом пишет World Of Buzz.

Из-за небольших квартир в Токио многие арендаторы запрещают жителям заводить домашних животных , что затем приводит к тому, что люди страдают без питомцев или же их подопечные оказываются на улице.

Заведя кошек, Ferray Corporation повысила свой престиж среди работников. Отмечается, что сотрудники стали больше разговаривать друг с другом, проводя время с питомцами.

Кроме того, в компании рады, что теперь бездомные животные обретут дом, где будут обеспечены лаской и едой на всю оставшуюся жизнь.

Сотрудникам рекомендуется приводить своих домашних животных на работу, если им не с кем оставить, а также компания выплачивает ежемесячное вознаграждение в размере каждому, кто заведет кошку.

Есть и минусы — кошки, любят грызть провода, ходить по компьютерам и рвать бумагу, однако компания готова смириться с этими небольшими неприятностями.

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