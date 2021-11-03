В Петербурге задержали владельца самого необычного крематория страны

Сибирского предпринимателя, основателя и владельца новосибирского крематория Сергея Якушина задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по городу и Ленобласти на официальном сайте.

Расследование ведется по делу о даче взятки.

По информации ведомства, 2 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге у дома 34 по улице Рубинштейна задержали уроженца Кемерово, 1953 года рождения, находящегося в федеральном розыске.

Следователи считают, что с 2011 года по 2019 год обвиняемый через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патологоанатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

В феврале прошлого года полиция объявила Якушина в розыск. Параллельно шел суд над патологоанатомом, который дал против него показания. В мае 2020 года суд приговорил его к выплате штрафа в 4,5 миллиона рублей.

В 2020 году Сергей Якушин рассказывал, что его «миссией» было создать «театр смерти». Поводом для ведения такого бизнеса стало то, что в 1990-е годы у него обнаружили рак четвертой степени. Однако данный диагноз опровергли немецкие медики.

В дальнейшем именно Якушин основал Новосибирский крематорий. Здание крематория выполнено с намеками на византийскую архитектуру и неоклассицизм. Внутри крематория можно заметить витражи, лепнину, венки, а также бархатные подушечки с медалями. Девять лет назад при крематории заработал Музей погребальной культуры. Среди экспонатов находится череп матери жены Якушина.

Крематорий предлагает проведение необычных похорон, в том числе отправку праха в космос. На территории живет верблюд, установлены статуи Будды, динозавров, чучело медведя, БТР, гигантский череп и винтажные катафалки.