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В Белоруссии допустили переход на российские самолеты

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Depositphotos

Запрет на лизинг американских самолетов для авиакомпании Белоруссии «Белавиа», возможно, приведет к необходимости эксплуатации российских лайнеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Артема Сикорского.

«Ну не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются», — пояснил Сикорский.

При этом глава департамента допускает, что вопрос с заменой самолетов на российские становится реальнее в связи с «давлением на Минск».

«Это будет вызов не только Белоруссии, но и всему рынку авиационного лизинга», — сказал Сикорский.

Он обратил внимание, что сейчас против белорусской авиакомпании не введено санкций.

«Прямых санкций в отношении «Белавиа» и Национального аэропорта Минска в настоящее время нет», — заключил глава департамента.

Отношения между Белоруссией и странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, когда Евросоюз, Великобритания, США, Канада обвинили власти в Минске в нарушениях прав человека.

Ранее сообщалось, что ЕС введет новые санкции против Белоруссии из-за беженцев на границе.

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