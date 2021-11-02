Эксперт Лисицын прокомментировал возможность продления нерабочих дней

Нет необходимости продлевать нерабочие дни в России из-за распространения коронавируса, так как это может отрицательно повлиять на настроения в обществе. Об этом в эфире «Россия-24» заявил ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын, его слова приводит ТАСС .

«Я не вижу никакой необходимости затягивать на две недели эти всеобщие выходные. Это больше нанесет социального вреда, это принесет больше озлобления в обществе и снижение уровня иммунитета за счет социальных переживаний людей», — сказал эксперт.

Лисицын полагает, что тех нерабочих дней, которые введены, достаточно для некоторого оттягивания пика заболеваемости.

«Число зараженных, как показала практика, они [нерабочие дни] изменяют несильно. А вот растянув по времени, мы даем возможность медицине помочь всем, а не пытаться селектировать», — добавил он.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, с 30 октября по 7 ноября в РФ введены нерабочие дни с сохранением заработной платы. При этом главы регионов имеют право вводить данную меру раньше 30 октября и продлевать ее после 7 ноября.