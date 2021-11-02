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Прокуратура проверяет информацию об изъятии девочки из-за селфи в ванной в Подмосковье

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Прокуратура Московской области расследует ситуацию с изъятием 14-летней девочки из семьи в Сергиевом Посаде. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации RT, причиной отправки несовершеннолетней в детский дом якобы стало фото, сделанное в ванной.

«Я заехала за дочерью в школу, ничего не подозреваю, и тут мне говорят, что дочь увезли. У меня сразу земля из-под ног ушла, невозможно описать, что я испытала. Я знала, что ребенок в школе, видела в электронном дневнике, что ей ставили оценки, а мне говорят, что дочь в приюте, встретиться не дали», — поделилась ее мать Вера.

По словам женщины, об откровенном снимке якобы сообщила преподавательница в компетентные органы.

«Она на каникулах сделала тайком в ванной пару фото в пляжном стиле. Ничего непристойного там не было, просто глупые фото, она полотенцем большую часть тела прикрывала», — вспоминает мама.

Все получившиеся кадры были высланы мальчику, общавшемуся с 14-летней. Тот, в свою очередь, опубликовал селфи из переписки в социальной сети. Именно эту публикацию заметила педагог.

В первый день после каникул классный руководитель, по словам матери, обратилась в органы опеки, и школьницу увезли в приют.

Согласно последним данным, девочку уже вернули матери.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц», — добавили в прокуратуре.

Ранее в Дзержинске школьница выдумала историю о похищении ребенка, его искали Росгвардия и МВД.

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