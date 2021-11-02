В России обновлен рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявлено 39 008 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 40 402 случая.

Отмечается, что у 8% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 1178 человек, при этом вылечились 30 905 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (5736), Санкт-Петербург (3066), Московская область (2893), Самарская область (1547). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Чукотском автономном округе (17) и Ненецком автономном округе (16).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 8 593 200 случая коронавируса. За весь период умерли 240 871 человек, выздоровели 7 412 631 человек.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что пока нет данных о том, что новый вариант коронавируса AY.4.2, подвид штамма «дельта», вызывает более тяжелое течение заболевания или устойчив против антител.