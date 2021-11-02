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На Филиппинах сгорели почти 150 тыс. доз вакцины от COVID-19

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В результате крупного возгорания на Филиппинах были уничтожены 148 678 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом передает CNN Philippines.

По данным СМИ, оказались уничтожены препараты четырех разных производителей.

Пожар произошел в здании местного правительства города Пагадиан в провинции Южный Замбоанга. Местные власти уточнили, что огнем были уничтожены 9 176 доз AstraZeneca, 14 400 доз Moderna, 36 164 дозы Sinovac и 88 938 доз Pfizer.

Сведений о пострадавших и погибших в результате ЧП не было. Дым от пожара достиг соседнего здания, где находились пациенты с коронавирусом. 12 человек, проходящих лечение, эвакуировали в соседние палаты. Причина крупного пожара, уничтожившего почти 150 тыс. доз вакцины против COVID-19, пока не установлена.

Ранее на Украине испортили почти 10 тысяч доз вакцины Pfizer. 30 июня госпредприятие «Укрмедпоставка» доставило КП «Харьковский областной аптечный склад» 21 600 доз вакцины.

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Коронавирус 2019-nCoV
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