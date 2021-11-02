Вильфанд объяснил происхождение тумана в Москве

Утренний туман в столице, как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, стал естественным природным явлением. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам метеоспециалиста, туман образовался без каких-либо антропогенных воздействий и рассеется примерно к 11.00 мск.

«Это совершенно естественное природное явление, никакого антропогенного, никакого человеческого воздействия тут нет. Так очень часто бывает при антициклональной погоде», — уточнил Вильфанд.

По его словам, ночью, когда отсутствуют облака, происходит резкое охлаждение подстилающей поверхности и слои воздуха охлаждаются.

«Если понижается температура воздуха, в котором содержится водяной пар, то происходит концентрация водяных паров, они конденсируются, и эта конденсация и есть туман», — добавил он.

В настоящий момент вероятность того, что туман будет и ночью 3 ноября, не очень большая. В Гидрометцентре пообещали, что опубликуют предупреждение о природном явлении, если спрогнозируют.

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