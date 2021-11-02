Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Муцениеце пожаловалась на занижение оценок в «Ледниковом периоде» 10:59
Стали известны гонорары Петра Яна и Махачева за UFC 267 10:58
Британцы раскритиковали Бориса Джонсона за лицемерие 10:55
Apple вынудили собирать новые iPhone 13 с компонентами от iPad 10:52
Подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД раскрыл мотив преступления 10:51
На Филиппинах сгорели почти 150 тыс. доз вакцины от COVID-19 10:49
Forbes: россияне растеряли эффективность, работая на «удаленке» 10:49
Ветеран ФСИН рассказал о проблемах цифровизации тюрем 10:45
NI: уход Меркель вряд ли приведет к сближению России и Германии 10:37
В Канаде из-за отказа прививаться отстранили от работы более 3 тыс. медиков 10:35

Вильфанд объяснил происхождение тумана в Москве

close
100%
@tv360/Telegram

Утренний туман в столице, как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, стал естественным природным явлением. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам метеоспециалиста, туман образовался без каких-либо антропогенных воздействий и рассеется примерно к 11.00 мск.

«Это совершенно естественное природное явление, никакого антропогенного, никакого человеческого воздействия тут нет. Так очень часто бывает при антициклональной погоде», — уточнил Вильфанд.

По его словам, ночью, когда отсутствуют облака, происходит резкое охлаждение подстилающей поверхности и слои воздуха охлаждаются.

«Если понижается температура воздуха, в котором содержится водяной пар, то происходит концентрация водяных паров, они конденсируются, и эта конденсация и есть туман», — добавил он.

В настоящий момент вероятность того, что туман будет и ночью 3 ноября, не очень большая. В Гидрометцентре пообещали, что опубликуют предупреждение о природном явлении, если спрогнозируют.

Ранее эколог объяснил появление сильного тумана в Москве.

Также автомобилистов Москвы попросили быть внимательными из-за тумана.

Все новости на тему:
Погода в Москве
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть