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В Москве задержали трех человек, предоставлявших Навальному личные данные частных лиц

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Moscow City Court/Reuters

В Москве задержали троих человек, обвиняемых в предоставлении личных данных частных лиц для расследования Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержаны Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев <...> Некоторые сведения, которые были добыты задержанными, были использованы Навальным для одного из его расследований», — рассказал источник.

По его словам, задержанные за деньги находили телефон, адрес или иные личные данные того или иного человека. Клиентов они искали в даркнете. При этом они не знали, кем был один из их клиентов.

«Их использовали, как говорится, «в темную». В настоящее время всем троим предъявлены обвинения в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров», — уточнил источник.

Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Дважды условно осужденный, он был объявлен в России в розыск за неоднократные нарушения условий отбывания наказания. Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Алексей Навальный отбывает срок в тюрьме не за политическую деятельность, а за преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России.

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