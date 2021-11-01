Путин анонсировал появление лекарств от COVID-19 в России

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в скором начале применения в стране лекарств от коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты», — сообщил глава государства.

При этом он подчеркнул, что лучшим способом защиты от COVID-19 является вакцинация.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что разработанный специалистами препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» не имеет серьезных побочных эффектов. В настоящее время лекарство проходит вторую фазу клинических испытаний.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 40 402 случая заражения коронавирусом, скончались 1155 человек. За весь период пандемии в стране выявлено более 8,5 млн случаев COVID-19, умерли более 239 тыс. пациентов.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, с 30 октября по 7 ноября в стране введены нерабочие дни с сохранением заработной платы. При этом главы регионов имеют право вводить данную меру раньше 30 октября и продлевать ее после 7 ноября.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».