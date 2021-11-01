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Мусульманин-гееборец объяснил, почему пожаловался на фото блогерши в трусах у Исаакия

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Заявителем по делу блогерши Ирины Волковой, опубликовавшей фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора, стал петербургский активист, радикальный борец с ЛГБТ Тимур Булатов. «Гееборец» рассказал «Газете.Ru», что поводом для жалобы в СК, стали оскорбленные чувства его православных знакомых, а также «религиозный долг».

«Заявление действительно подал я. Я был в Следственном комитете с одним православным человеком, чувства которого были задеты этой фотографией. Хоть это и православный храм, а я мусульманин, но по вере мне положено защищать всех тех, кто верит в творца. Отстаивать их интересы — мой долг, как верующего человека», — заявил Булатов.

Активист отметил, что ранее жаловался на таджикского блогера Руслана Бобиева, сделавшего непристойное фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве, и остался доволен приговором. Однако, Ирина Волкова не должна попасть в колонию после своей выходки, полагает Булатов.

«Я был одним из многих, кто писал заявление и по московскому инциденту (с блогером Русланом Бобиевым и его девушкой — прим. ред.). С точки зрения закона я за такие наказания (заключение под стражу — прим. ред), но у этой женщины есть несовершеннолетний ребенок, а я против того, чтобы матерей сажали, если их преступление не нанесло никому физического урона. Тут пострадали только нравственные основы, вряд ли нужно за это сажать. Объективное наказание — это штраф до 300 тыс. по статье уголовного кодекса. Как матери ей, может, дадут скидку, и штраф будет в районе 200-250 тыс. На самом деле это хороший урок, в том числе для подрастающего поколения», — отметил Булатов.

Активист подчеркнул, что положительно оценил извинения, принесенные Волковой, и рассчитывает на то, что впредь она не будет «переходить черту».

«Я считаю извинения искренними. То что она сказала, не было заготовлено заранее. У нее просто спросили «раскаиваетесь ли вы?», она нормально ответила. Я думаю, что действительно впредь она не будет такого делать. Потому что фраза «я заигралась в блогера» от блогера дорогого стоит. Она пришла черту и впредь будет ее знать, это хорошо», — заключил Булатов.

Накануне в Петербурге была задержана модель Ирина Волкова, которая опубликовала в Instagram фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора. Она стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении чувств верующих.

В воскресенье, 31 октября суд отказался назначить обвиняемой меру пресечения и отпустил девушку, однако дело в отношении Волковой продолжается. Девушка признала вину и раскаялась. Позднее стало известно, что заявление на Волкову написал Булатов. Он же выступил на заседании по ее делу в качестве свидетеля.

Петербуржец Тимур Булатов, называющим себя борцом с половыми извращениями, известен выступлениями против ЛГБТ и участием в громких скандалах. В 2016 году активист обращался в суд с требованием заблокировать в России социальную сеть Facebook из-за «угрозы национальной безопасности». В 2019 году Булатов начал деятельность «по разоблачению представителей ЛГБТ-сообщества» среди уральских школьников. На днях из-за заявления активиста был закрыт политический бар «Фогель».

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