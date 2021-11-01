В правительстве России ввели требования о QR-кодах для участников очных совещаний

Аппарат правительства России ввел новые требования для участникам очных совещаний в кабинете министров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«В русле мер, которые принимаются в России и в мире для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в аппарате правительства введены требования к участникам совещаний, которые проводятся в очном формате. Участникам необходимо предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание», — заявили в пресс-службе.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 40 402 случая заражения коронавирусом, скончались 1155 человек. За весь период пандемии в стране выявлено более 8,5 млн случаев COVID-19, умерли более 239 тыс. пациентов.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, с 30 октября по 7 ноября в стране введены нерабочие дни с сохранением заработной платы. При этом главы регионов имеют право вводить данную меру раньше 30 октября и продлевать ее после 7 ноября.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».