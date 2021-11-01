В Агентстве ООН раскритиковали инициативу мэрии Москвы по отказу от мигрантов

Россия не сможет обойтись без труда иностранных мигрантов на строительных площадках, поскольку это может навредить экономике страны. Об этом заявил директор бюро Международной организации по миграции (агентства ООН по миграции) в Москве Эсоев в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что в 2020 году из-за пандемии Россия полностью закрыла свои границы. Отсутствие притока мигрантов усугубило ситуацию в строительной отрасли страны. Поэтому Минстрой РФ разработал проект по завозу 10000 рабочих из Узбекистана, а во время пандемии компании направляли для этого чартерные рейсы.

«Если посмотреть статистику, то мигранты в основном заняты в строительной отрасли. Почему? Потому что там тяжелый труд, а мигранты приезжают для того, чтобы зарабатывать. Когда кто-то приезжает в чужую страну, то у него больше мотивации, больше готовности», — объяснил Эсоев.

В России, напомнил он, есть списки отраслей, где не могут работать иностранные граждане. Например, таксисты (кроме членов ЕАЭС). Аналогичные перечни действуют и в других странах.

По словам Эсоева, строительные компании предоставляют мигрантам жилье около стройки, а местным жителям обычно приходится издалека ездить на строительную площадку.

«После пандемии экономика поднимается, идет строительный бум, так что по любому там будут места как для граждан России, так и для мигрантов. А число мигрантов, сколько там будет привлекаться в отрасли и какие, — это уже квота и это зависит от решения местных властей», — отметил Эсоев.

Ранее замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач назвал верной инициативу властей Москвы отказаться от трудовых мигрантов на строительных объектах города.

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что столичную строительную отрасль готовят к модернизации. За счет повышения квалификации рабочих, отказа от иностранцев и увеличения зарплат мэрия рассчитывает снизить число строителей в несколько раз, но кратно повысить их эффективность. На некоторых московских объектах уже начался такой эксперимент. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».