В Казани толпа мужчин избила водителя машины из-за громкой музыки

В Казани толпа мужчин избила водителя машины прямо на дороге из-за того, что тот громко слушал музыку в машине. Об этом сообщает Telegram-канал «Татарстан-24».

По данным канала, к водителю подошла местная жительница с просьбой сделать музыку потише, однако мужчина не обратил на нее внимания. Затем сын женщины со своим приятелем устроили потасовку с водителем.

Нападавшие бросили в лицо мужчине стеклянную бутылку, он упал на асфальт, после чего его продолжили бить ногами. Врачи не стали госпитализировать пострадавшего, но сняли следы побоев и отправили домой.

Ранее на юге Казахстана мужчина напал на маленького мальчика, катавшегося на самокате на улице.

Момент нападения на ребенка был снят на видео. В ролике можно увидеть, как агрессивный мужчина ударил мальчика ногой. Инцидент произошел в Таразе.

На видеозаписи мальчик падает на землю от сильного удара, потом нападавший пытался еще раз ударить его ногой. Когда злоумышленник захотел пнуть ребенка, он оступился и упал. После случившегося к избитому мальчику подбежала его мать.Сам нападавший скрылся, начато расследование.