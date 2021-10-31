Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2 км

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Курильской гряды, выбросил столб пепла высотой два километра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 1,8 км над уровнем моря», — сообщили наблюдатели.

Шлейф пепла от выброса распространился на пять километров к северо-востоку. KVERT изменила цветовой код опасности для авиации в районе Парамушира, на данный момент этот код — «оранжевый», предпоследний в шкале опасности.

Вулкан Эбеко находится в семи километрах от города Северо-Курильск, последнее извержение вулкана произошло в 2016 году. Геологи утверждают, что лавовое извержение Эбеко маловероятно — этот вулкан относится к классу затухающих древних стратовулканов.

Ранее остров Иводзима поднялся из-за извержений, обнажив «корабли-призраки».