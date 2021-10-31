Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
The Washington Post: США фиксирую наращивание сил РФ у границы с Украиной 06:43
Капризов продлил безголевую серию на старте сезона НХЛ 06:43
Петр Ян высказался о возможной карьере в политике 06:38
Певец Джон Бон Джови заразился коронавирусом 06:30
Вратарь «Спартака» Селихов взял на себя вину за пропущенный мяч от... 06:20
Моди заявил, что в 2022 году Индия произведет более 5 млрд доз вакцин от... 06:11
До +11°С ожидается в Москве в воскресенье 06:07
Петр Ян признался, что эмоционально опустошен после победы на UFC 267 05:55
Россиянам назвали способ сэкономить на ОСАГО 05:46
В 2022 году космический корабль «Прогресс» совершил рекордный годовой полет... 05:30

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2 км

close
100%
Antonio Parrinello/Reuters

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Курильской гряды, выбросил столб пепла высотой два километра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 1,8 км над уровнем моря», — сообщили наблюдатели.

Шлейф пепла от выброса распространился на пять километров к северо-востоку. KVERT изменила цветовой код опасности для авиации в районе Парамушира, на данный момент этот код — «оранжевый», предпоследний в шкале опасности.

Вулкан Эбеко находится в семи километрах от города Северо-Курильск, последнее извержение вулкана произошло в 2016 году. Геологи утверждают, что лавовое извержение Эбеко маловероятно — этот вулкан относится к классу затухающих древних стратовулканов.

Ранее остров Иводзима поднялся из-за извержений, обнажив «корабли-призраки».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть