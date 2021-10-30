В РПЦ с опаской отнеслись к системе Face Pay в московской подземке

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что с введением системы оплаты Face Pay в Московском метрополитене для пассажиров есть ряд опасностей. Об этом сообщает телеканал «Россия-24» со ссылкой на главу синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона.

«Опасность здесь, конечно, заключается в том, что конфиденциальные данные будут куда-то утекать, что фотографии людей, которые находятся в некоем общем банке данных, могут стать доступны злоумышленникам, поэтому рисков здесь есть, конечно, очень много», — уточнил представитель РПЦ.

Священнослужитель считает, что использование данной системы, когда человек оплачивает проезд «лицом», должно быть на добровольной основе.

«Если человек готов свое лицо подставить в качестве кредитной карточки, то ему, наверное, никто не должен это запрещать. Но если человек не готов это делать, то должны сохраняться альтернативные формы оплаты», — подчеркнул Иларион.

Оплатить проезд в подземке столицы по технологии Face Pay стало возможным с 15 октября. Опция доступна на всех ветках и линия метро Москвы.

Ранее сообщалось, что бесконтактную оплату проезда введут на всех турникетах метро Москвы до конца 2022 года.