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Руководство Росздравнадзора поможет регионам в борьбе с коронавирусом

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители выехали в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой для оказания методической помощи, сообщается на сайте ведомства.

«По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители выехали для оказания методической помощи в регионы со сложной обстановкой по распространению коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что они отправятся в Республику Татарстан и Удмуртию, Владимирскую и Белгородскую области.

Сам министр здравоохранения России Михаил Мурашко отправился с рабочей поездкой во Владимирскую область по поручению президента России Владимира Путина. Там он посетит ПЦР-лабораторию в областном кожно-венерологическом диспансере и станцию скорой медицинской помощи. Также он побывает в Ульяновске, Орле, Крыму, Иваново, Нижнем Новгороде, Белгороде, Удмуртии и Татарстане.

С сегодняшнего дня по всей России действует режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. Некоторые регионы решили сдвинуть эти сроки на фоне сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Например, Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях нерабочие дни начались раньше — с 25 октября. Позже к ним присоединились и несколько других регионов. Москва и Подмосковье период нерабочих дней ввели с 28 октября по 7 ноября.

Как заявила зампред кабинета министров Татьяна Голикова, по данным на 28 октября смертность в сравнении с сентябрем увеличилась на 23,8%. Она добавила, что в структуре смертности продолжается рост числа умерших от коронавирусной инфекции.

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Коронавирус 2019-nCoV
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