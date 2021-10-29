Власти РФ поддержали предоставление двух выходных при вакцинации

Рекомендация предоставлять россиянам два полноценных выходных для вакцинации одобрена кабмином и направлена в регионы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Голикова ранее провела заседание Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений — в нее входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и правительства.

«Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха. Документ был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что работодателям рекомендовано предусмотреть предписанное в коллективных договорах или локальных нормативных актах. Рекомендации направлены в регионы.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В Москве период нерабочих дней начнется раньше всероссийского — 28 октября. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других.

Ранее опрос показал, что большинство россиян продолжат работать в нерабочие дни.