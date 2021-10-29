Осужденный за скандальное фото у храма блогер Бибиев не будет обжаловать приговор

Таджикский блогер Руслан Бобиев, которого отправили на десять месяцев в исправительную колонию за скандальную фотографию на фоне Собора Василия Блаженного, опубликованную в социальной сети Instagram, не станет обжаловать приговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката.

На фото Бобиев и его девушка, одетая в куртку с надписью «полиция», имитировали половой акт на Красной площади. Фото сопровождались подписью «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить».

Девушка блогера, которую также приговорили к десяти месяцам лишения свободы, намерена подать апелляцию, рассказал агентству ее представитель.

Ранее Бобиева арестовали на десять суток.

До этого блогер извинился за провокационный снимок.