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Осужденный за скандальное фото у храма блогер Бибиев не будет обжаловать приговор

Таджикский блогер Руслан Бобиев, которого отправили на десять месяцев в исправительную колонию за скандальную фотографию на фоне Собора Василия Блаженного, опубликованную в социальной сети Instagram, не станет обжаловать приговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката.

На фото Бобиев и его девушка, одетая в куртку с надписью «полиция», имитировали половой акт на Красной площади. Фото сопровождались подписью «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить».

Девушка блогера, которую также приговорили к десяти месяцам лишения свободы, намерена подать апелляцию, рассказал агентству ее представитель.

Ранее Бобиева арестовали на десять суток.

До этого блогер извинился за провокационный снимок.

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