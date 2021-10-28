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Сыну экс-чиновника из Дагестана отменили приговор по делу об убийстве студентки МГИМО

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Московский городской суд удовлетворил жалобу потерпевших и государственного обвинения, отменив оправдательный приговор коллегии присяжных заседателей в отношении сына бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова — Муртазали Меджидова. Об этом сообщает ТАСС.

Молодого человека арестовали по обвинению в убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафы весной 2018 года.

«Сегодня восьмой состав Мосгорсуда удовлетворил апелляционные жалобы потерпевших и апелляционное представление прокуратуры об отмене приговора в отношении моего подзащитного», — пояснил адвокат подсудимого Шамиль Яндарбаев.

Защитник фигуранта дела добавил, что в четверг, 28 октября, вопрос, связанный с избранием меры пресечения Меджидову, не рассматривали.

Три года назад Томирис Байсафа – дочь известного дизайнера из Казахстана Жанны Ахметовой – была обнаружена под окнами одного из зданий столичного университета МГИМО. Девушку нашли живой — она была без сознания. Позднее пострадавшая девушка скончалась в больнице. Ей был 21 год.

Летом 2021 года сына дагестанского политика оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО.

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