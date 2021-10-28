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Контроль за самогонными аппаратами в России предлагают ужесточить

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Depositphotos

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил, что сообщество поддерживает усиление контроля за самогоноварением в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вопрос, связанный с самогоноварением. У нас в СССР все, что касалось самогоноварения, было запрещено в полном объеме. На сегодняшний день у нас все разрешено», — обратил внимание Косарев.

Во время совещания в Совфеде по мерам, касающимся борьбы с нелегальным изготовлением спиртного, он сказал, что во всех странах, кроме России, борются с оборотом самогона.

По его словам, исследование устроило Росалкогольрегулирование, подтвердившее, что в более чем 50 государствах регламентируется работа с самогонными аппаратами. В перечень не попала только Россия, обратил внимание президент СПАП.

«Почему можно самогонный аппарат продавать несовершеннолетним или почему можно самогонный аппарат продавать в киоске? Или почему никто не проверяет, отделяет ли самогонный аппарат примеси или нет?» — подчеркнул Косарев.

Он добавил, что уже есть сформированные Росалкогольрегулированием критерии, которые планируется ввести для контроля и ужесточения оборота самогонных аппаратов в России.

Также в ходе наблюдений были взяты с рынка 12 образцов самогона и проведены исследования по содержанию примесей в напитках.

«По метанолу — в 66 раз превышение по отношению к ГОСТу, по сивухе — в 832 раза...» — заключил глава организации.

Ранее ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят в «безвредные» дозы алкоголя.

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