Прокуратура начала проверку после взрыва в доме в Набережных Челнах

Сотрудники прокуратуры начали расследование после взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

»Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку информации о хлопке газа в жилом многоквартирном доме в Набережных Челнах. По предварительным данным, на улице Татарстан в квартире на четвертом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, что привело к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами», — заявили в прокуратуре.

Также на видео попало спасение одного из жильцов дома.

К месту ЧП был отправлен и.о. прокурора города Айдар Галиев.

В дальнейшем следователи дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования в доме, где произошел взрыв.

Согласно данным МЧС, на месте работают 90 спасателей и 35 единиц техники.

Предварительно, четыре человека пострадали при взрыве газа в доме в Набережных Челнах.

Ранее была озвучена причина взрыва в жилом доме. Оказались повреждены перекрытия между двумя этажами.