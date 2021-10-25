Пилоты заметили неизвестный белый шар на радарах в Подмосковье

В небе в столичном регионе был обнаружен неизвестный белый шар, его заметили летчики, находящиеся в непосредственной близости. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Странный шар зафиксировали радары.

«Затем его визуально наблюдали летчики пролетающих в тех краях лайнеров. Силами ПВО был подан сигнал «Режим», который предназначен для авианарушителей границы страны и требует от неизвестного борта немедленно покинуть воздушное пространство России или совершить посадку», — уточнили в Telegram-канале.

В скором времени непонятный шар, по ошибке воспринятый якобы за НЛО, пропал с радаров. Не исключается, что объектом мог быть дрон.

В настоящий момент идет проверка в связи с неопознанным объектом в небе Московской области.

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