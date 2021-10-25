Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Киеве заявили, что могут направить ракеты на Москву, 08:03
Ловрен: удивительно дважды сыграть в матче, где твой клуб забивает «Спартаку» семь... 08:01
«Спартак» опубликовал сцену из «Тома и Джерри» после разгрома... 07:56
Россиянин впервые выиграл дело о моральном вреде из-за публикации Stories... 07:56
В Бурятии школу эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва 07:49
Шатаут Сорокина принес «Айлендерс» победу над «Вегасом»... 07:41
Япония обсудила с США совместный проход военных кораблей России и Китая 07:36
Названы симптомы проблем с щитовидной железой 07:33
Арабские СМИ сообщили о попытке госпереворота в Судане 07:29
Гинцбург заявил, что у вакцины от Covid-19 для детей незначительные... 07:19

Врач Поздняков назвал длительные локдауны бессмысленными

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Врач-инфекционист Андрей Поздняков считает, что длительные локдауны не принесут никакой пользы из-за высокой заразности нового штамма коронавируса. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с дельта-штаммом – прорывная инфекция, то есть «прорвется в любую щель», — сказал он. Инфекционист считает, что вирус рано или поздно заразит всех, поэтому любые варианты локдаунов на глобальном уровне и длительные по времени бессмысленны.

Поздняков отметил, что «детский локдаун» может быть эффективным для снижения темпов распространения заболевания и разгрузки стационаров.

Ранее сообщалось, что в Москве с 25 октября вступают в силу новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Президент России Владимир Путин разрешил главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях