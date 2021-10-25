Врач Поздняков назвал длительные локдауны бессмысленными

Врач-инфекционист Андрей Поздняков считает, что длительные локдауны не принесут никакой пользы из-за высокой заразности нового штамма коронавируса. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с дельта-штаммом – прорывная инфекция, то есть «прорвется в любую щель», — сказал он. Инфекционист считает, что вирус рано или поздно заразит всех, поэтому любые варианты локдаунов на глобальном уровне и длительные по времени бессмысленны.

Поздняков отметил, что «детский локдаун» может быть эффективным для снижения темпов распространения заболевания и разгрузки стационаров.

Ранее сообщалось, что в Москве с 25 октября вступают в силу новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Президент России Владимир Путин разрешил главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.