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Шойгу рассказал, что согревало Путина в тайге ночью

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Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/РИА «Новости»

Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу удивил обогреватель, установленный в палатке президента РФ Владимира Путина в тайге. Об этом министр рассказал в эфире телеканала «Россия-1», сообщает ТАСС.

«Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи», — рассказал Шойгу.

По словам министра, обогреватель вызвал «живой и неподдельный веселый интерес».

«Но в любом случае спасибо ребятам, которые готовили эту экспедицию, позаботились о том, чтобы действительно было тепло», — подчеркнул он.

На вопрос, как ему удается из года в год упросить президента отправиться вместе в тайгу, Шойгу ответил, что «тут еще надо разобраться, кто кого тянет».

Ранее сообщалось, что в Ростуризме прорабатывают национальный маршрут по любимым местам отдыха президента. Проект маршрута рассмотрят уже в этом году на ближайшем экспертном совете ведомства. Планируется, что в него войдут несколько сибирских регионов.

В сентябре Путин провел выходные в Сибири. В поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Они рыбачили, ходили по тайге и горам пешком, совершали прогулки на вездеходе и катере.

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