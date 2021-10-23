Власти Петербурга вводят новые ограничения по COVID-19 в нерабочие дни

Власти Санкт-Петербурга вводят новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщается на сайте городской администрации.

В частности, в данный период будет приостановлена работа предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки, а также общепита на вокзалах и производственных столовых. Кроме того, прекращают работу объекты розничной торговли, исключением станут аптеки и объекты торговли продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой необходимости при доле таких товаров не менее 30%.

Также приостанавливается работа салонов красоты и допуск посетителей в фитнес-центры.

В указанный период в городе не будут проводиться культурные, досуговые и спортивные мероприятия, а также торжественные мероприятия, в том числе церемонии торжественной регистрации брака. Будет приостановлен доступ посетителей в кинотеатры, концертные залы, цирки и библиотеки, исключением станут музеи и театры, которые будут пускать зрителей, имеющих QR-код или справку о медотводе от вакцинации.

Заселиться в гостиницы, пансионаты, дома отдыха и санатории с 30 октября по 7 ноября можно будет только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня до заезда.

Указ о введении в России периода нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября подписал президент страны Владимир Путин. При этом главам регионов предоставлено право вводить нерабочие дни раньше 30 октября, или продлить их после 7 ноября.