Талибы* пообещали Узбекистану погасить долг за электричество

Временное правительство Афганистана, сформированное боевиками движения «Талибан (организация запрещена в России)», заявило, что обязуется оплатить долг за электричество, которое в страну поставляется из Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на узбекского министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова.

«Мы провели обсуждение, были представители временного правительства, которые отвечают за энергетическое направление, были представители компании «Электрические сети Афганистана» [ЭКА]. Достигнута договоренность о том, что как только ситуация позволит, — а есть ряд вызовов, связанных с функционированием банковской системы в этой стране и с признанием временного правительства <…>, — коллеги из ЭКА незамедлительно погасят весь тот долг, который существует», — сказал он.

Умурзаков отметил, что Ташкент «ни на один час» не прерывал подачу электричества в Афганистан, и добавил, что поставки будут продолжены. Главная причина такого решения — желание «оказать поддержку братскому афганскому народу в это непростое время».

Ранее сообщалось, что талибы хотят сотрудничать с Россией в области кинематографа.