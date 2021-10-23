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Финская журналистка назвала «самый русский» город в России

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Санкт-Петербург является самым русским городом России. Такое мнение выразила финская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для Dagens Nyheter, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Петербург, возможно, даже «более русский», чем российская столица. Она также призналась, что любит этот город и считает его частью истории своей страны.

«Хотеть знать, кто ты есть — это очень по-человечески. Отделиться, определить. <…> В охваченном глобализацией мире со всеми его оптимизированными стандартами нужна определенная доля локального патриотизма», — рассказала она.

Недавний опрос сервиса OneTwoTrip показал, что для «перезагрузки» больше всего россияне хотели бы поехать на Алтай (12%), в Крым (9%) и на Северный Кавказ (5,5%). Калининград привлекателен для 4%, а Мурманск и область, в частности село Териберка — для 3,5%.

При этом для большинства (24,7%) идеален промежуток от одной до двух недель. На втором месте — отдых от трех недель до месяца (20,5%), на третьем — от пяти дней до недели (18%). Более месяца на восстановление своих ресурсов требуется 14% опрошенных, от двух недель до трех — 11,8%. Короткий отпуск до пяти дней устраивает 11% респондентов. Также отдельно 57% путешественников отметили, что давать себе творческую перезагрузку нужно больше двух раз в год.

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